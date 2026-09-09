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Мерц и Вайдель поспорили в бундестаге из-за конфликта на Украине

Мерц и Вайдель поспорили в бундестаге из-за конфликта на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель вступили в спор в бундестаге из-за конфликта на Украине.

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