Владимир Сальдо: 12 октября — день Кинбурнской баталии

12 октября — день Кинбурнской баталииВ этот день в 1787 году русская армия под командованием великого русского полководца Александра Васильевича Суворова наголову разбила десант Османской империи на Кинбурнской косе.
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