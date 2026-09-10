Лыжную базу в Аксарке обновят к концу октября

В Аксарке на лыжной базе подрядчик уже забетонировал площадку и проложил сети наружного освещения. Благоустройство закончат до 31 октября, сообщили в «Максе» администрации Приуральского района.
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