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Губернатор назначил людей, которые выберут мэра Новосибирска

Губернатор назначил людей, которые выберут мэра Новосибирска

Состав комиссии, которая оценит кандидатов на должность мэра Новосибирска определен. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра областного центра.

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