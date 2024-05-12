«Справедливороссы» не поддерживают 11 из 26 кандидатур в новое правительство

Миронов: «справедливороссы» не поддержат 11 из 26 кандидатов в правительство Фракция не проголосует за кандидатуры Голиковой и Хуснуллина на посты вице-премьеров, а также кандидатов на посты глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды и Минобрнауки, сообщил МироновФракция «Справедливой России — За правду» не поддержит 11 из 26 кандидатур на посты в новом правительстве, говорится в заявлении лидера партии Сергея Миронова.