Психолог Бирарова: утверждения, что манера смеяться поможет в карьере, ошибочны

Манера смеяться говорит многое о человеке, но никак не может повлиять на карьеру или доход. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала социальный психолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Наиля Бирарова.
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