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Царьград

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Житель Крымска получил 8 лет колонии за стрельбу и нападения в СИЗО

Житель Крымска получил 8 лет колонии за стрельбу и нападения в СИЗО

В Краснодарском крае оставили без изменений приговор жителю Крымска, который в Новороссийске был осуждён за хулиганские действия и нападения на работников следственного изолятора.

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