Ленобласть показала третий результат в истории по сбору урожая в этом году

Ожидается, что к 2027 году производство яиц в области достигнет 4,5 млрд штук. Ленинградская область в этом году на 35,5 млрд рублей превысила прошлогодние показатели по объёму производства и переработки продукции и подходит к отметке в 400 млрд.
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