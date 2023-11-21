78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Рукодельцева
    Свои это свои, а это чужие понаехали. А эти 51 и 70 зачем приехали в Россию? На нашей шее сидеть, пенсию российскую п...В Петербурге заде...
  • Юрий Попов
    Не ссы везде таких хватает, ты думаешь среди своих таких нету?В Петербурге заде...
  • Александр Тугов
    Для них нож как телефон сотовый и спят с ним , пырнуть человека как два пальца обосать, через пару лет  в магазин и в...В Петербурге заде...

Ленобласть показала третий результат в истории по сбору урожая в этом году

Ожидается, что к 2027 году производство яиц в области достигнет 4,5 млрд штук. Ленинградская область в этом году на 35,5 млрд рублей превысила прошлогодние показатели по объёму производства и переработки продукции и подходит к отметке в 400 млрд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх