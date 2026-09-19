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Татар-информ

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Татарстан голосует на выборах, гордость за Нижнекамск и ставки на спорт

Татарстан голосует на выборах, гордость за Нижнекамск и ставки на спорт

В Татарстане проходят выборы в Госдуму РФ, Нижнекамск делает выводы из очередной террористической атаки ВСУ на город, в России будут лечить жертв букмекерских контор.

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