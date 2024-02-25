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Посетители выставки «Россия» стали свидетелями свадьбы участников спецоперации

Посетители выставки «Россия» стали свидетелями свадьбы участников спецоперации

Свадьба, ставшая сюрпризом для жениха и невесты, состоялась в Москве. Добровольцы специальной военной операции зарегистрировали свой союз прямо во время службы, однако отпраздновать это событие не смогли.

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