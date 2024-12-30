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Царьград

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Штормовое предупреждение: Комплекс защитных сооружений в Петербурге закрыт

Штормовое предупреждение: Комплекс защитных сооружений в Петербурге закрыт

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга закрыт из-за угрозы наводнения. По распоряжению МЧС, в 9:02 заблокирован доступ воды из Финского залива в Невскую губу.

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