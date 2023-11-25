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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин забил и сделал передачу в матче с «Бостоном». Форвард «Рейнджерс» набрал 28 очков в 19 играх сезона НХЛ

«Рейнджерс» обыграли «Брюинс» (7:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей во втором периоде встречи, а в третьем отрезке игры отличился сам.

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