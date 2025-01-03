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Мпетши Перрикар о возможной встрече с Джоковичем: «Думаю, это самый сложный матч на земле»

Мпетши Перрикар о возможной встрече с Джоковичем: «Думаю, это самый сложный матч на земле»

Он поборется с 24-кратным чемпионом «Больших шлемов», если тот пройдет Рейлли Опелку. «Думаю, это самый сложный матч на земле.

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