Капитан «Зенита» не принял участия в тренировке

33-летний американский центровой команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Алекс Пойтресс не принимал участия в открытой тренировке санкт-петербургского клуба за три дня до начала регулярного чемпионата сезона-2026/2027, передаёт championat.
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