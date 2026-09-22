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Спорт Уик-Энд

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Капитан «Зенита» не принял участия в тренировке

Капитан «Зенита» не принял участия в тренировке

33-летний американский центровой команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Алекс Пойтресс не принимал участия в открытой тренировке санкт-петербургского клуба за три дня до начала регулярного чемпионата сезона-2026/2027, передаёт championat.

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