Теперь Зеленского не спасёт даже бункер: Русский дрон совершил невозможное. Это абсолютный рекорд

Военэксперт Коваленко: Дрон России установил абсолютный рекорд полёта над Украиной.Военный эксперт Александр Коваленко узнал, что русский беспилотник "Герань" при выполнении задач на Украине смог подняться на высоту 4 900 метров, что, по его словам, является абсолютным рекордом.