Полицейские изъяли у жителя Запорожской области оружие и боеприпасы

В Запорожской области полицейские изъяли у 44-летнего жителя Мелитополя оружие и боеприпасы. Во время осмотра дома мужчины правоохранители нашли три автомата Калашникова различных модификаций, 300 патронов различного калибра, помповое гладкоствольное ружье иностранного производства и две гранаты.
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