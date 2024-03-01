Полицейские изъяли у жителя Запорожской области оружие и боеприпасы

В Запорожской области полицейские изъяли у 44-летнего жителя Мелитополя оружие и боеприпасы. Во время осмотра дома мужчины правоохранители нашли три автомата Калашникова различных модификаций, 300 патронов различного калибра, помповое гладкоствольное ружье иностранного производства и две гранаты.