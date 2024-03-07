Руководитель новгородской Госавтоинспекции поздравил жительниц Великого Новгорода с наступающим весенним праздником 8 марта

В преддверии Международного женского дня заместитель начальника региональной Госавтоинспекции Павел Макаров совместно с сотрудниками отдельного специализированного взвода дорожно-патрульной службы и представителями федеральной радиовещательной сети «Дорожное радио» поздравили участниц дорожного движения с наступающим праздником.
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