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В Канаде объявили о возобновлении финансирования БАПОР

В Канаде объявили о возобновлении финансирования БАПОР

Канада приняла решение возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), члены которого обвинялись в связях с палестинским движением ХАМАС.

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