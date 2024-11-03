Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий продавать детям зажигалки

В ближайшее время Госдума рассмотрит очередной законопроект, направленный на защиту детей. Речь идет о запрете продавать несовершеннолетним зажигалки, баллончики для их заправки и другие газосодержащие товары, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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