Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий продавать детям зажигалки

В ближайшее время Госдума рассмотрит очередной законопроект, направленный на защиту детей. Речь идет о запрете продавать несовершеннолетним зажигалки, баллончики для их заправки и другие газосодержащие товары, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.