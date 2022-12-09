В ДТП в Спасском районе пострадали 21-летний и 2-летний пассажиры

Авария произошла в четверг, 8 декабря, примерно в 13:30 на 231-м километре автодороги М5 «Урал». По предварительным данным, 22-летний водитель отечественного авто превысил скорость, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.
Авария произошла в четверг, 8 декабря, примерно в 13:30 на 231-м километре автодороги М5 «Урал». По предварительным данным, 22-летний водитель отечественного авто превысил скорость, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.
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