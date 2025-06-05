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Калужские новости

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В аэропорту Калуга ввели ограничения на прием и выпуск рейсов

В аэропорту Калуга ввели ограничения на прием и выпуск рейсов

Подчеркивается, что ограничения носят временный характер, о их отмене сразу сообщат в Росавиации. В целях обеспечения максимальной безопасности полётов аэропорт Калуги ночью 5 июня временно ограничил приём и выпуск гражданских воздушных судов.

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