Алиев пообещал изгнать Россию с энергетического рынка Европы, но погорячился

Экспортные возможности нефтегазового сектора Азербайджана смехотворны Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия уже не может в должной мере обеспечить своих традиционных партнеров нефтью и газом, и Баку с удовольствием заместит Москву на международных рынках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии