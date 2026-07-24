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Царьград

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BandSports покажет матчи РПЛ сезона 2026/27 в Бразилии

BandSports покажет матчи РПЛ сезона 2026/27 в Бразилии

Матчи Российской премьер-лиги сезона 2026/27 снова можно будет увидеть в Бразилии. Трансляции вернутся на BandSports и Newco Play после четырёхлетнего перерыва.

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