МТС установила 126 базовых станций в новостройках московского региона в 2024 году

В прошедшем году МТС в рамках расширения покрытия и пропускной способности сети мобильной связи в новостройках Москвы и Подмосковья, сданных до 2024 года, установила 126 базовых станций, сообщает пресс-служба компании.
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