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"Не уеду!" Украинка, укравшая дом у британца, проиграла суд — ее выселяют

"Не уеду!" Украинка, укравшая дом у британца, проиграла суд — ее выселяют

Официантка с Украины, получившая дом за 650 тысяч фунтов от 82-летнего "отшельника", с которым она подружилась на работе в кафе, заявила сегодня, что никуда не уедет, хотя родственники старика выиграли в суде жестокую битву за наследство и намерены вернуть эту недвижимость себе.

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