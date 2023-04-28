Шунин и Скопинцев пожали руки после стычки на игре с «Факелом»: «Мир, дружба, все нормально. Обид нет»

В конце матча 25-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Факелом» (0:2) Скопинцев проиграл борьбу на ближней штанге после подачи углового, и игрок «Факела» ударил в створ.
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