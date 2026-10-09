Trump says he has deal for Russian diesel as Treasury eases sanctions

President Donald Trump said he secured a deal with Russian President Vladimir Putin to supply millions of tons of diesel fuel to the global market.
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