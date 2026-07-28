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Царьград

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Огуречный парад и засолка: Суздаль ждет гостей 14:00

Огуречный парад и засолка: Суздаль ждет гостей 14:00

Суздаль в предстоящую субботу станет центром празднования, посвященного засолке. Мероприятия развернутся на двух ключевых площадках города: в музее деревянного зодчества и на территории отеля «Пушкарская слобода».

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