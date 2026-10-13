От генплана до туризма: в СевГУ открыли Высшую школу экономики и пространственного развития

На базе СевГУ недавно создали Высшую школу экономики и пространственного развития. В её состав вошли несколько подразделений вуза, связанных не только с экономикой и управлением, но ещё с туризмом и агротехнологиями.
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