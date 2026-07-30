Аффлек в миллионеры, российский кинохит в Америке: что обсуждали 30 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений. «Мастер и Маргарита» выйдет в американский прокат в сентябре Экранизацию романа Михаила Булгакова режиссёра Михаила Локшина покажут в кинотеатрах США 18 сентября, сообщает издание Variety.