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18 воздушных целей сбиты у Белгорода

18 воздушных целей сбиты у Белгорода

Российские системы противовоздушной обороны сработали над Белгородом и Белгородском районом. На подлете к городу уничтожены 18 воздушных целей.

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Комментарии
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Андрей Алферов
18 целей сбили сегодня, 25 вчера, 9 собьют завтра.... Над Белгородом, над Воронежем,над Москвой..... СМИ, в отличие от Крокуса не сильно эти бомбардировки тиражируют. Почему? Что все уже привыкли? Там другие люди? Нет, это политика оккупационных СМИ, чтобы народ России был в коматозе и не вставал на защиту своего Отечества, как вставали в период Великой Отечественной Войны.
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