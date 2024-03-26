18 воздушных целей сбиты у Белгорода

АА

Андрей Алферов

18 целей сбили сегодня, 25 вчера, 9 собьют завтра.... Над Белгородом, над Воронежем,над Москвой..... СМИ, в отличие от Крокуса не сильно эти бомбардировки тиражируют. Почему? Что все уже привыкли? Там другие люди? Нет, это политика оккупационных СМИ, чтобы народ России был в коматозе и не вставал на защиту своего Отечества, как вставали в период Великой Отечественной Войны.