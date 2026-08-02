TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 041 подписчик

9 лет вдали от мамы: почему дочь Юлии Савичевой выросла в Португалии

9 лет вдали от мамы: почему дочь Юлии Савичевой выросла в Португалии

Юлия Савичева годами не показывала дочь публике, но в июле 2026 года сделала редкое исключение. В день девятилетия Анны певица поделилась снимком наследницы и обратилась к ней с теплом: «Сладость моя, с днём рождения! 9 лет прошло! Как же быстро летит время».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии