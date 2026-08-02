9 лет вдали от мамы: почему дочь Юлии Савичевой выросла в Португалии

Юлия Савичева годами не показывала дочь публике, но в июле 2026 года сделала редкое исключение. В день девятилетия Анны певица поделилась снимком наследницы и обратилась к ней с теплом: «Сладость моя, с днём рождения! 9 лет прошло! Как же быстро летит время».