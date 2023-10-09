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Театр абсурда

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СУЭК продолжает реализацию программ по развитию социально ответственного малого бизнеса

СУЭК, крупнейшая угольная компания России, основанная в 2001 году Андреем Мельниченко, активно участвует в социальном развитии территорий, на которых базируются ее предприятия.

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