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Пожертвует ли McLaren сезоном-2026 ради следующего? Ответил Хоулди

McLaren Технический директор McLaren по прикладной инженерии Нил Хоулди подтвердил, что после летнего перерыва команда продолжит дорабатывать MCL40 небольшими обновлениями, а затем представит более серьёзный пакет в Баку.

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