Трое парней ударили ножом таксиста во дворе многоэтажки в Новосибирске

Нападавших ищет полиция. В соцсетях заявили, что пострадавший скончался.В ночь с 5 на 6 января во дворе многоэтажки на лице Виталия Потылицина, 7/4 в жилмассиве Плющихинский трое неизвестных напали на таксиста.