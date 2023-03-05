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Грассо – о победе над Шевченко: «Ущипните меня, кажется, я сплю»

Мексиканка Алекса Грассо прокомментировала победу над Валентиной Шевченко на UFC 285. «Ущипните меня, кажется, я сплю.

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