Праздник для всех: ВМТП организовал прямой радиоэфир на закрытии сезона «Адмирала»

В субботу, 12 апреля, на «Фетисов Арене» прошло закрытие сезона ХК «Адмирал». Владивостокский морской торговый порт организовал в холле арены выездную радиостудию «Владивосток ФМ», чтобы болельщики со всего Приморского края смогли стать заочными участниками церемонии, услышать интервью представителей FESCO и хоккейного клуба.