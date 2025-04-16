Праздник для всех: ВМТП организовал прямой радиоэфир на закрытии сезона «Адмирала»

В субботу, 12 апреля, на «Фетисов Арене» прошло закрытие сезона ХК «Адмирал». Владивостокский морской торговый порт организовал в холле арены выездную радиостудию «Владивосток ФМ», чтобы болельщики со всего Приморского края смогли стать заочными участниками церемонии, услышать интервью представителей FESCO и хоккейного клуба.
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