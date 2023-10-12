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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Мэрия в ХМАО вдвое скинула цену на недостроенный торговый центр в Пыть-Яхе

Мэрия Пыть-Яха (ХМАО) в два раза снизила цену на недостроенный торговый центр. Организатор торгов сообщил, что недвижимость выставлена на аукцион с начальной ценой в 35 млн рублей, а полгода назад его продавали за 76 миллионов рублей.

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