Расчет ЗРК «Тор-М1» уничтожил дрон «Валькирия» ВСУ в зоне СВО

Министерство обороны Российской Федерации 14 сентября опубликовало кадры работы расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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