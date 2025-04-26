Авиапушки на современных боевых самолётах: необходимы или бесполезны?

Испытания авиапушки истребителя пятого поколения Су-57. Изображение кадр из видеоролика, размещённого на youtube, автор: Александр Литвинов Войны ХХ века С начала ХХ века скорострельные пулемёты, а за ними и автоматические авиационные пушки (авиапушки) стали важнейшим элементом вооружения боевых самолётов.