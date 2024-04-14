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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юран сказал 6 слов во флэш-интервью после поражения от «Оренбурга». Перед игрой он заявил, что теперь «будет кратко»

В воскресенье «Пари НН» проиграл на выезде со счетом 1:3. «Проанализируем. Готовимся к двум домашним играм», – сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

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