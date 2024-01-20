Рождество - время чудес и особенного уюта, время добрых историй, которыми очень богата литература.17 января в гимназии по уже сложившейся традиции прошла литературная гостиная ´Рождественские чтения´, где учащиеся попробовали свои силы в поэтическом флешмобе ´Зимнее настроение´, показали творческие музыкальные номера, а юные поэты гимназии представ .