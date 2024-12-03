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Чиновники изменили правила игры: России грозит дефицит холодильников и кондиционеров

Чиновники изменили правила игры: России грозит дефицит холодильников и кондиционеров

В России таможня перестала пропускать холодильники без специального разрешения Минпромторга. Из-за нововведений на границе прогнозируют скопление техники на 2 млрд рублей, а покупатели могут столкнуться с дефицитом.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
То яйца с маслом. Теперь холодильники. Еще К.Маркс писал о 300-х процентах прибыли. Всё новое - давно забытое старое. Или хотят сдержать развитие ракетно-космической отрасли. Шутка! А может и нет. Шутки шутками, но игры с фреоном уничтожили волгоградский Химпром, выпускавший когда-то половину потребляемых в мире субстанций для изготовления лекарств. Где гадят в этот раз? Скорее нам с китайцами. Втихую. По правилам.
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19 час.

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