Чиновники изменили правила игры: России грозит дефицит холодильников и кондиционеров

АЮ

Александр Юткин

То яйца с маслом. Теперь холодильники. Еще К.Маркс писал о 300-х процентах прибыли. Всё новое - давно забытое старое. Или хотят сдержать развитие ракетно-космической отрасли. Шутка! А может и нет. Шутки шутками, но игры с фреоном уничтожили волгоградский Химпром, выпускавший когда-то половину потребляемых в мире субстанций для изготовления лекарств. Где гадят в этот раз? Скорее нам с китайцами. Втихую. По правилам.