Жители Нижегородского смогут управлять списком доверенных лиц в МЭШ

«Московская электронная школа» расширила возможности по настройке личного аккаунта. Теперь в новом сервисе «Мой паспорт», который запущен в тестовом режиме, родители из Нижегородского могут управлять списком доверенных лиц и правами доступа к сервисам платформы.
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