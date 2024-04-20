Разработчик: атака ХАМАС показала пользу "мангалов" на российских танках

Атака ХАМАС на Израиль показала, что в мире зря смеялись над так "мангалами" на российских танках. Об этом заявил разработчик устанавливаемой на российскую бронетехнику модульной системы РЭБ "Волнорез", слова которого передает РИА Новости.
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