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Царьград

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Не выходит на связь: Что стало с женихом девушки, которую растерзал медведь

Не выходит на связь: Что стало с женихом девушки, которую растерзал медведь

"Для нас его больше не существует", - заявил отец Снежаны. Жених и вовсе перестал выходить на связь. Что стало с парнем, девушку которого растерзал медведь?Отец 29-летней Снежаны, ставшей жертвой нападения медведя на турбазе в селе Артыбаш Республики Алтай, заявил, что жених дочери не пришёл на поминки и с момента похорон не выходит на связь с семьёй.

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