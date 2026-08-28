Не выходит на связь: Что стало с женихом девушки, которую растерзал медведь

"Для нас его больше не существует", - заявил отец Снежаны. Жених и вовсе перестал выходить на связь. Что стало с парнем, девушку которого растерзал медведь?Отец 29-летней Снежаны, ставшей жертвой нападения медведя на турбазе в селе Артыбаш Республики Алтай, заявил, что жених дочери не пришёл на поминки и с момента похорон не выходит на связь с семьёй.