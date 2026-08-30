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Иркутск Сегодня

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Ирис гладкий из Витимского заповедника научился «цвести под водой»

21 августа проведены ценопопуляционные исследования ириса гладкого — краснокнижного растения, чья популяция в Витимском заповеднике является самой крупной среди охраняемых.

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