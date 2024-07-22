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Китай

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Си Цзиньпин посетил посольство Вьетнама и выразил соболезнования в связи с кончиной Нгуен Фу Чонга

Пекин, 20 июля /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в субботу во второй половине дня посетил посольство Вьетнама в Китае, чтобы почтить память скончавшегося генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама /КПВ/ Нгуен Фу Чонга.

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