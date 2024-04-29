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Полянский заявил, что целью Вашингтона является глобальная цифровая диктатура

Полянский заявил, что целью Вашингтона является глобальная цифровая диктатура

США запустили процессы, целью которых является глобальная цифровая диктатура. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН, передает ТАСС.

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