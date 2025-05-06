Украшение Москвы ко Дню Победы

Ко Дню Победы в столице появятся более четырех тысяч декоративных элементов. На въездах в город устанавливают тематические декоративные конструкции «Город-герой Москва», у станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях — флаговые композиции.
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